Путин подписал указ по реализации своих поручений Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего постановления Федеральному собранию. В документе, опубликованном на официальном сайте Кремля, установлены сроки реализации всех социальных инициатив и назначены ответственные.

Всего перечень состоит из 13 пунктов, которые затрагивают систему здравоохранения, строительства, социальной поддержки, экологии, культуры и некоторые другие.

В самое ближайшее время в правительство должны быть внесены проекты изменений, которые предусматривают определение постоянного порядка выплаты пенсий. По задумке, теперь размер социальной доплаты не может уменьшаться, в случае если при индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум. Более того, с 1 января этого года должен быть произведен перерасчет соцдоплаты, и в случае если пенсионер что-то недополучил, деньги ему будут возвращены. Согласно документу, это поручение необходимо выполнить до 10 апреля 2019 года.

Изменения коснутся и имущественного вопроса. Например, семьям, у которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок, полагается выплата в размере 450 тысяч рублей в счет погашения ипотечного займа. До 10 тысяч рублей должны быть увеличены соцвыплаты трудоспособным родителям или опекунам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом I группы с детства.

Правительству с Центробанком необходимо до 15 января 2020 года принять все меры по снижению процентной ставки по ипотечным кредитам до уровня 8% годовых.

До 1 июля 2019 года президент поручил подготовить поправки, устанавливающие ставку налога на прибыль в размере 0% для региональных музеев, библиотек и театров.

До 1 декабря должны обновиться государственные стандарты в области образования, установлены правовые основания для реализации программы «Земский учитель», согласно которым преподавателям, которые переезжают в города с населением до 50 тысяч человек, полагается выплата в размере одного миллиона рублей.

До конца 2012 года все образовательные организации должны быть подключены к высокоскоростному Интернету.

Согласно поручениям, в России должна быть утверждена дорожная карта по созданию отечественных брендов сельхозпродукции, сырья и продовольствия с целью продвижения их на внутренний и внешний рынки.

Отдельные пункты поручений касаются развития в области развития искусственного интеллекта, инфраструктуры хранения и обработки данных и сетей связи.

С полным списком поручений можно ознакомиться на официальном сайте.

