Российский МИД выразил обеспокоенность очередным витком эскалации на индо-пакистанской границе
Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на происходящее на индо-пакистанской границе, где происходит открытое вооруженное столкновение сторон.
Как заявили на Смоленской площади, Москва серьезно озабочена обменом авиаударами между двумя странами и надеется на скорейшую деэскалацию ситуации.
В эти минуты пакистанские истребители наносят удары по позициям индийской армии. Военные Пакистана заявляют, что сегодня уничтожили над своей территорией два истребителя ВВС Индии.
В телеэфире транслируются кадры с места бомбардировки, на которых видны обломки сбитых самолетов.
С призывом проявлять максимальную сдержанность к властям Индии и Пакистана обратился генсек ООН Антониу Гутерреш.
Гражданское воздушное сообщение в зоне конфликта приостановлено на неопределенный срок. Резкое обострение ситуации началось после теракта на севере Индии 14 февраля.