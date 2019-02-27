Российский МИД выразил обеспокоенность очередным витком эскалации на индо-пакистанской границе

Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на происходящее на индо-пакистанской границе, где происходит открытое вооруженное столкновение сторон.

Как заявили на Смоленской площади, Москва серьезно озабочена обменом авиаударами между двумя странами и надеется на скорейшую деэскалацию ситуации.

В эти минуты пакистанские истребители наносят удары по позициям индийской армии. Военные Пакистана заявляют, что сегодня уничтожили над своей территорией два истребителя ВВС Индии.

В телеэфире транслируются кадры с места бомбардировки, на которых видны обломки сбитых самолетов.

С призывом проявлять максимальную сдержанность к властям Индии и Пакистана обратился генсек ООН Антониу Гутерреш.

Гражданское воздушное сообщение в зоне конфликта приостановлено на неопределенный срок. Резкое обострение ситуации началось после теракта на севере Индии 14 февраля.