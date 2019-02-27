Трое боевиков, планировавших теракт, уничтожены в Нальчике

В Кабардино-Балкарской Республике в городе Нальчике прошла контртеррористическая операция ФСБ и Национального антитеррористического комитета.

В одном из частных домов на улице Братьев Кардановых засели три вооруженных боевика, которые являлись членами религиозно-экстремистской группировки. В целях безопасности начальник республиканского управления ФСБ РФ принял решение о проведении контртеррористической операции и введении на части территории города соответствующего режима.

Сотрудники силовых ведомств пытались уговорить боевиков добровольно сдаться и сдать оружие, но те в ответ открыли огонь. В результате перестрелки экстремисты были ликвидированы. На месте их базирования обнаружены различное вооружение и боеприпасы. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет.

НАК сообщает, что правоохранители уже установили личности уничтоженных боевиков. Они планировали совершить теракты на территории КБР. В настоящий момент ФСБ проводит все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.