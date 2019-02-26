Волкер пригрозил России ужесточением санкций

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон продолжит ужесточать санкции «до тех пор, пока Крым не будет возвращен». Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы продолжим сохранять и ужесточать санкции, пока Крым не будет возвращен», — написал Волкер.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.