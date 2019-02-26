В Белом доме рассказали, как пройдет встреча Трампа и Ким Чен Ына в Ханое

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына встретятся в среду, 27 февраля, в Ханое. Это следует из распространенного Белым домом графика главы Соединенных Штатов.

Согласно документу, закрытая встреча лидеров двух стран начнется в 18:40 (14:40 мск) и завершится в 19:00 (15:00 мск). После этого главы государств продолжат переговоры за ужином.

Спецборт президента США во вторник, 26 февраля, приземлился в главном международном аэропорту Вьетнама Нойбай. Как пишут местные СМИ, ссылаясь на источники, Трамп остановился в гостинице JW Marriott, расположенной в новом деловом районе вьетнамской столицы Тылием.

Стоит отметить, что ранее Трамп и Ким Чен Ын уже встречались. Первый в истории американо-северокорейских отношений саммит состоялся на курортном острове Сентоса летом прошлого года.