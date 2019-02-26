Суд в Петербурге не стал рассматривать бракоразводный иск Андрея Аршавина

Мировой суд Санкт-Петербурга во вторник, 26 февраля, в закрытом режиме не стал рассматривать иск футболиста Андрея Аршавина к его бывшей жене Алисе. Судья вынесла решение о переносе по подсудности рассмотрения заявления в суд Красного Села.

«Мы торжественно переезжаем отсюда по подсудности в Красное Село и я думаю, что мы с вами встретимся там где-то в районе 20-х чисел марта, или позже», - заявил журналистам адвокат супруги Аршавина Александр Добровинский.

Ранее адвокат экс-супруги Андрея Аршавина рассказал «Звезде» об угрозах футболиста в ее адрес.

Напомним, причиной расставания Андрея Аршавина с его женой Алисой послужил скандал с участием двух девушек-моделей, которых экс-форвард национальной сборной катал на лошади. Скандальная история произошла еще в декабре.

Впрочем, в семье Аршавина не только он один давал поводы для обсуждения в СМИ. В феврале прошлого года его жена Алиса устроила скандал на борту пассажирского самолета, за что была снята с рейса вместе с детьми и няней.