Небензя заявил о необходимости эвакуировать всех желающих из сирийского лагеря Рукбан

Российский постпред при ООН Василий Небензя считает, что сирийский лагерь беженцев Рукбан нужно расформировать и эвакуировать оттуда всех желающих. Соответствующее заявление дипломат сделал во вторник, 26 февраля, во время заседания Совбеза организации.

«Мы предлагаем выход из сложившейся ситуации и устойчивое решение проблем Рукбана - это эвакуация всех желающих из лагеря в те районы, которые они сами изберут», - заявил постпред.

При этом Небензя подчеркнул, что «всех желающих - это ключевые слова». По мнению дипломата, надо «не мешкая приступить к реализации этой идеи», вместо того, чтобы «тратить время на планирование новых конвоев», которые лишь подчеркивают «игнорирование международного права в этой части Сирии».

Ранее Небензя заявил, что Совбез ООН обязан немедленно отреагировать в случае провокации в Венесуэле. Постпред также рассказал, как поступит РФ в случае провокационных действий в латиноамериканской стране.