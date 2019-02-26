Глава Минэнерго России заявил о дороговизне транзита газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что газотранспортная система Украины устарела и требует обновления. Ее нужно восстанавливать и модернизировать до уровня хотя бы соответствующих современным технологиям.

По его словам, эксплуатационные вложения украинской системы требуют колоссальных вложений и являются нерациональными.

«Какой смысл использовать «Жигули», если у вас есть современный автомобиль «Лада», например, если не говорить о каких-то иностранных моделях»,— заявил Новак в интервью «Газете.Ru».

Министр напомнил, что транзит газа через Украину является самым дорогостоящим для России и выше в два с половиной раза, чем по другим направлениям.

При этом себестоимость транспортировки газа по «Северному потоку» стоит в два раза дешевле для потребителя, чем по газовой системе Украины.