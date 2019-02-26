Freedom jazz вслед за Maruv отказались представлять Украину на Евровидении

Музыкальный коллектив Freedom jazz вслед за украинской певицей Maruv отказался представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2019. При этом группа также, как и Maruv прошла национальный отбор на конкурс.

Финалистки национального отбора написали на своей официальной странице в соцсети, что их «"Купидон" летит дальше». Сейчас группа находится на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведет переговоры о концертных гастролях.

Ранее сообщалось, что украинские власти планируют изменить регламент отбора участников музыкального конкурса Евровидение. Предполагается, что в нем не смогут больше принимать участие исполнители, посещавшие с гастролями Российскую Федерацию.

Напомним, Maruv рассказала об оказываемом на нее давлении, цель которого - ее отказ от участия в конкурсе. По словам девушки, у нее есть договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, который предполагает ряд ограничений. В результате она отказалась от участия в Евровидении, но по собственным идеологическим соображениям.