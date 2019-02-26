Путин обсудил с главой «Новатэк» развитие производства СПГ

Развитие производства сжиженного газа позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест во многих регионах России. Об этом сегодня шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с председателем правления компании «Новатэк» Леонидом Михельсоном.

В ходе дискуссии Михельсон рассказал главе государства, что в ближайшие годы в России планируется резкое увеличение объемов СПГ, в том числе за счет появления новых центров по производству и перегрузке этого вида топлива.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа с плавучей регазификационной платформы в Калининграде.