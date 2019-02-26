Российский космонавт рассказал, какие опыты будут ставиться на МКС

На Байконур прибыл экипаж корабля «Союз МС-12», который отправится на МКС 14 марта. На космодроме ему предстоит пройти заключительный этап предстартовой подготовки. Тренировки уже начались.

Россиянин Алексей Овчинин, а также американцы Ник Хейг и Кристина Кук на прошлой неделе успешно сдали экзамены и были рекомендованы госкомиссией к полету в качестве основного экипажа.

На орбите им предстоит выполнить более 50 научных экспериментов, но главная задача - выход в открытый космос.

«Новые эксперименты будут, обязательно будут. Частично мы знаем о них сейчас и частично будем узнавать и выполнять их во время полета. Во время нашего традиционного завтрака был звонок с МКС. Звонил Олег Дмитриевич Кононенко. Он нам пожелал удачи и пожелания скорейшего рандеву, скорейшей встречи», - рассказал Алексей Овчинин, российский космонавт, командир экипажа корабля «Союз МС-12».

Для Алексея Овчинина и Ника Хейга это будет вторая попытка попасть на МКС. В октябре прошлого года почти сразу после старта произошел сбой, экипажу пришлось вернуться на Землю. Планируется, что новая экспедиция продлится почти семь месяцев.

Ранее сообщалось, что орбиту Международной космической станции откорректировали перед запуском российского пилотируемого корабля «Союз МС-12», высота полета станции увеличилась на 1,6 километра.