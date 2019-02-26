Поставила крест: жительница Одинцовского района необычным способом захватила парковку

Жительница поселка Дубки Одинцовского района Подмосковья установила деревянный крест на одной из общественных стоянок населенного пункта. Таким образом, по мнению женщины, она закрепила за собой право парковать личный автомобиль именно на этом месте.

«Не ставить, место занято», - написано на кресте.

Фото деревянной конструкции на парковке стали активно обсуждать в социальных сетях. У некоторых пользователей снимок вызвал смех, а у кого то ужас: парковочный крест очень похож могильный.

«На палку фотографию и номер машины тогда уж точно не займут», - пошутил в комментариях под публикацией пользователь «ВКонтакте».

Стоит отметить, что установившая крест автоледи присоединилась к дискуссии в комментариях под фото и заявила, что место под стоянку своего авто она забрала себе, поскольку регулярно чистит эту территорию от снега.

«Да это место для моей машины. Всю зиму чистим там снег, а есть принципиальные, которые его занимают. Купите лопату в Леруа и чистите себе сами», - написала Юлия Уварова.

Однако, как бы активно женщина ни работала лопатой, закон не на ее стороне. По мнению юристов, такие действия могут квалифицироваться как самоуправство по Кодексу об административных правонарушениях.

За отчуждение участка земли, находящегося в общем пользовании, простым гражданам грозит штраф от 100 до 300 руб. Должностным лицам - от 300 до 500 руб.

О самозахвате площадки местные жители могут сообщить в управляющую компанию или участковому, которые, в свою очередь, обязаны принять меры.