Уилл Смит прославил студию анимации в Ростове-на-Дону
Студия анимации в Ростове-на-Дону создала ролик, который опубликовал у себя на странице актер.
© Фото: willsmith, instagram
Голливудский актер Уилл Смит опубликовал на своей странице в Instagram ролик, созданный о нем ростовскими аниматорами.
Идея принадлежит студии анимации в Ростове-на-Дону, которая создала ролик. В нем персонаж, прототипом которого является Уилл Смит, едет по набережной и слушает музыку в машине.
Актеру понравилась идея, и он решил разместить ролик у себя в соцсети.
Видео за два дня набрало три миллиона просмотров.