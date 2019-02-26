Уилл Смит прославил студию анимации в Ростове-на-Дону

Голливудский актер Уилл Смит опубликовал на своей странице в Instagram ролик, созданный о нем ростовскими аниматорами.

Идея принадлежит студии анимации в Ростове-на-Дону, которая создала ролик. В нем персонаж, прототипом которого является Уилл Смит, едет по набережной и слушает музыку в машине.

Актеру понравилась идея, и он решил разместить ролик у себя в соцсети.

Видео за два дня набрало три миллиона просмотров.