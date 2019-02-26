Медведев поручил правительству разработать меры по увеличению доходов россиян

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил кабмину проанализировать доходы граждан РФ и разработать меры по их увеличению. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ провести анализ структуры денежных доходов населения и на его основе определить приоритетные меры по увеличению основных видов денежных доходов населения», - сказано тексте.

Согласно документу, правительству следует исполнить поручение премьера до 1 мая текущего года.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев утвердил график выдачи государственных жилищных сертификатов в 2019 году. По плану в этом году правительство планирует выдать 7151 документ на квартиры.

В ноябре прошлого года Владимир Путин потребовал от глав регионов реального улучшения жизни россиян.