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В Горячем Ключе Краснодарского края введен режим ЧС из-за оползня

Матанат Рагимова
18:54 26.02.2019
В городе Горячий Ключ Краснодарского края обрушился берег реки.

Жители краснодарского города Горячий Ключ оказались заложниками природных катаклизмов. Берег реки вплотную подбирается к домам, грунт осыпается каждый день на несколько метров, бездна подобралась уже вплотную к жилым домам.

«За две недели ушло еще где-то метров шесть, ну если было вот так дороги, а теперь уже вся дорога ушла, уже и обочина пошла, ну я не знаю, долго нам здесь еще», - рассказала «Звезде» местная жительница Наталья Частникова.

Попытки укрепить край обрыва пока ни к чему не привели. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Идут переговоры на тему возможной эвакуации населенного пункта, но власти не торопятся.

«Сегодня там были эксперты. Если бы была угроза, хозяев бы переселили», - рассказал глава Бакинского сельского поселения   Василий Недоборенко.

Переселить хозяев во временное жилье решили только, когда крутой обрыв подобрался к поселку вплотную.  Оставаться опасно, но бросать все нажитое семьи, чьи дома расположены в опасной зоне - тоже не решаются.

«В данном районе берега глинистые, не укреплены, плюс воздействие транспортной нагрузки на рядом проходящую дорогу явилось причиной данного явления», - рассказал первый замминистра гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий.

Сейчас разрушенная дорога оцеплена. Жителям приходится пользоваться объездной, которая, как жалуются местные жители, сделана на скорую руку.

«Я живу рядом с объездной дорогой, машины ездят, нет у нас нормальной дороги. Я мать, у меня ребенок инвалид. Ни скорая не подъедет, ни учителя к нам не подъезжают, потому что постоянно грязи много», - рассказала Валентина Степаненко.

Попытки укрепить рассыпающийся берег - пока только планы на бумаге. Власти дают обещания найти средства и отремонтировать разрушенную стихией дорогу.

«Дорога точно будет делаться, потому что у нас там предприятия и сельхозпредприятия, а сегодня временная дорога дает возможность только перевести учеников, мы возим, скорая, не дай бог пожар», - рассказал Глава Бакинского сельского поселения Василий Недоборенко.

Как поведет себя стихия на этот раз, делать такие прогнозы теперь уже никто не берется.  Есть ли угроза повторного оползня, не знают даже геологи. Тем более, места здесь скалистые, а быстрая река может выйти из берегов  в любой момент - впереди паводки. А пока администрация города Горячий ключ ищет ключ к решению проблемы, люди продолжают считать метры от своих домов до края пропасти.

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