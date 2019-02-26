Остров Перламутровый таинственно исчез из архипелага Земля Франца-Иосифа

Куда исчез остров Перламутровый из архипелага Земля Франца-Иосифа? Чтобы понять это, в Арктику снаряжается целая экспедиция.

Остров перестал отображаться на спутниковых снимках еще два года назад. А после гидрографическая экспедиция Северного флота подтвердила: он действительно исчез.

Ученые говорят, что, скорее всего, Перламутровый ушел под воду: из-за глобального потепления подобные процессы в высоких широтах не редкость. Но важно понять, как в связи с этим изменилась ситуация в Арктике, ведь для России этот регион имеет большое значение.

«Нам принципиально понимать, какие там теперь глубины, куда чего сползло, потому что понятно, что изменилась навигационная ситуация, просто появилась новая отмель, и понятно, что нужно откартировать не только территории, возвышающиеся над водой, но и все глубины, которые возникли в результате этого исчезновения», - рассказал «Звезде» заведующий кафедрой экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени Ломоносова Вячеслав Бабурин.

На изучение Арктики в этому году, как сегодня стало известно, правительство выделяет почти миллиард рублей. И уже завтра о развитии региона президент РФ Владимир Путин будет говорить с членами правительства.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин переименовал министерство развития Дальнего Востока в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Теперь на ведомство возложены функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области развития Арктической зоны РФ.