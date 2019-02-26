СК показал найденные при обысках по делу Арашуковых кустарные врезки в трубопроводы

Следственный комитет России провел более 70 обысков у подозреваемых по делу Арашуковых и выявил кустарные врезки в трубопроводы и незаконные поставки газа в обход приборов учета.

Обыски проводились в 22 населенных пунктах, в том числе на нескольких предприятиях в Карачаево-Черкесии, Дагестане и на Ставрополье. Следователи осмотрели квартиры и рабочие места сотрудников правоохранительных органов, замруководителей СУ СКР.

Сенатора от КЧР Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале заседания Совфеда. Его обвиняют в двух убийствах и давлении на свидетелей. В тот же день был арестован его отец, Рауль Арашуков, советник главы «Газпром межрегионгаза», которого обвиняют в создании ОПГ и хищении газа на общую сумму более 30 миллиардов рублей.