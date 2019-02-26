Российский лидер Владимир Путин переименовал министерство развития Дальнего Востока в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Соответствующий указ президента опубликован во вторник, 26 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, на ведомство были возложены функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области развития Арктической зоны РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава российского правительства Дмитрий Медведев назначили Минвостокразвития ответственным за Арктику. В ходе встречи премьер предложил главе государства наделить ведомство дополнительными полномочиями, поскольку ранее единой структуры, в сфере ответственности которой находилась бы Арктическая зона, не было.