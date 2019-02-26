«Волнительно, но не очень страшно»: звезды сдали ЕГЭ по русскому

Геннадий Онищенко, Игорь Бутман и другие не менее звездные родители сегодня писали ЕГЭ по русскому. Эту акцию уже третий год подряд организует Рособрнадзор. Известно, что мамы и папы боятся ЕГЭ гораздо больше самих выпускников, и это объяснимо: родители не готовятся к экзамену в течение года, порой даже не видели экзаменационные варианты, плохо представляют, как все происходит, а неизвестность всегда пугает. Рособрнадзор решил дать им возможность испытать все самим. В итоге звездные родители сошлись во мнении, что, ЕГЭ - это волнительно, но ничего страшного в этой процедуре нет.

