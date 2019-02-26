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В Санкт-Петербурге ушел из жизни поэт Глеб Горбовский

Роман Захаров
17:46 26.02.2019
Деятель культуры скончался в возрасте 87 лет.
В Санкт-Петербурге ушел из жизни поэт Глеб Горбовский
© Фото: Eugene Zhukov, facebook

В Санкт-Петербурге в возрасте 87 лет ушел из жизни известный поэт Глеб Горбовский. Трагическую новость сообщил директор издательства «Аничков мост» Евгений Жуков.

«Сегодня в 4 часа утра в Петербурге на 88-м году жизни умер поэт Глеб Яковлевич Горбовский», - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

О причинах смерти деятеля культуры Жуков ничего не сообщил.

Известный русский поэт и прозаик Глеб Горбовский родился 4 октября 1931 года в Ленинграде. Стихи он начал писать в 16 лет, в армии увлекся написанием песен. Первая публикация произведений Горбовского была сделана в волховской районной газете «Сталинская правда» в 1955 году, а первая его книга была издана в 1960 году. Начиная с 1974 года он также писал прозу.
 

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