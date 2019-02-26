СК опубликовал видео эвакуации выкатившегося с полосы в Шереметьево бизнес-джета

Самолет бизнес-класса, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, получил существенные повреждения. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Как сообщила «Звезде» старший помощник руководителя Московского межрегионального ледственного управления на транспорте СК РФ Марковец Лариса, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

«Следствием установлено, что 26 февраля 2019 года в 13 часов воздушное судно "Гольфстрим", выполняющее частный рейс по маршруту Баку - Москва, при посадке в международном аэропорту Шереметьево выкатилось за пределы ВПП. В результате происшествия самолет получил существенные повреждения», - сказала Марковец.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Шереметьево бизнес-джет Gulfstream, выполнявший рейс Баку - Москва, выкатился за пределы ВПП и сломал стойку шасси. На борту были три пассажира и два члена экипажа, никто из них не пострадал.

«Аэрофлот» изменил расписание из-за инцидента. Были отменены 15 и перенесены еще несколько рейсов самолетов.