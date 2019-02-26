«Это решенное дело»: в МИД Турции заявили, что не откажутся от контракта по С-400

Мевлют Чавушоглу уверен, что Турция все равно закупит российские системы С-400. Об этом он заявил в эфире CNN Türk. Его цитирует RT.

По его словам, Анкару «не касается то, о чем говорят другие», и дело с поставками С-400 уже решенное.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявял, что НАТО в отличие от Вашингтона не имеет ничего против покупки Анкарой российских систем.

Россия должна завершить поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции до конца 2019 года.

