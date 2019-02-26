Полковник ФСБ и бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» приговорены к 22 и 14 годам колонии за госизмену
Фигуранты дела приговорены к 22 и 14 годам колонии строгого режима за госизмену.
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Экс-полковник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов приговорены к 22 и 14 годам колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из зала Московского окружного военного суда.
«Назначить Михайлову наказание в виде лишения свободы на 22 года с отбыванием в колонии строгого режима и назначить ему штраф в размере 400 тысяч рублей. Стоянову назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет со штрафом 150 тысяч рублей», - огласил приговор судья.
Также в рамка приговора фигуранты дела были лишены званий.
Слушания проходили в закрытом режиме, так как дело проходит под грифом «секретно».