Полковник ФСБ и бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» приговорены к 22 и 14 годам колонии за госизмену

Экс-полковник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов приговорены к 22 и 14 годам колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из зала Московского окружного военного суда.

«Назначить Михайлову наказание в виде лишения свободы на 22 года с отбыванием в колонии строгого режима и назначить ему штраф в размере 400 тысяч рублей. Стоянову назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет со штрафом 150 тысяч рублей», - огласил приговор судья.

Также в рамка приговора фигуранты дела были лишены званий.

Слушания проходили в закрытом режиме, так как дело проходит под грифом «секретно».