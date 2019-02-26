Ученые назвали главную причину рака сердца

Кардиологи из США назвали генетические отклонения главной причиной развития рака сердца. Этот чрезвычайно редкий вид опухоли встречается в 1,38 случая на 100 тысяч пациентов онкологических клиник, пишет издание Medical Xpress.

При этом кардиологи из Центра сердечно-сосудистых заболеваний Мичиганского университета подтвердили статистику, согласно которой большинство смертей в США приходится именно на больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«У кардиохирурга за всю практику может встретиться один такой случай. Большинство опухолей в сердце, около 75%, являются доброкачественными. Гораздо более распространены случаи развития рака легких, груди или других частей тела. Если опухоль появляется в сердце, то, скорее всего, это обусловлено генетикой», - отметила кардиохирург центра, доктор Моника Леха.

Слабая восприимчивость сердца к злокачественным клеткам обусловлена его строением.

Один из главнейших внутренних органов человека состоит из соединительной мышечной ткани, тогда как рак поражает чаще всего ткань эпителиальную, которая выстилает простату, поджелудочную железу и пищевод.

Именно поэтому хирурги уверены в том, что в большинстве случаев рак сердца излечим и пациенты с легкостью переносят операции.

Если развитие злокачественной опухоли запустить, она может стать причиной острого инфаркта.