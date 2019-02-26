«Ъ»: ФСБ не допустила атаку боевиков ИГИЛ* на ГРУ

Боевики, связанные с организацией «Исламское государство»*, планировали проведение терактов возле Главного управления Генштаба. Но их задержали сотрудники ФСБ.

В Москве могли произойти две крупные диверсии, запланированные боевиками, связанными с ИГИЛ* и уже ранее осуществившими крупные теракты в Швеции и Таджикистане.

Один из организаторов, Абу-Усама Нораки, смог связаться с ячейкой организации на территории Москвы. В планы боевиков входил подрыв военных грузовиков, двигавшихся в сторону ГУ Генштаба. Но этому не суждено было сбыться, так как предполагаемых участников выявили сотрудники ФСБ.

По данным издания «КоммерсантЪ», именно Нораки причастен также и к подготовке взрывов, которые планировалось осуществить в московском метро, между станциями «Шелепиха» и «Площадь Гагарина», и в Балашихе, в торговом центре «Эдельвейс». При этом он находится на свободе, предположительно в Ираке.

Ранее боевики ИГИЛ*, которые были задержаны по подозрению в подготовке терактов в Москве, получили тюремные сроки от 14 до 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Всего на скамье подсудимых оказалось пять человек.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная в РФ