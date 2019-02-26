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В России выступили с инициативой вернуть в силовые ведомства обращение «господин»

Ян Брацкий
12:19 26.02.2019
Соответствующую просьбу в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева направил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.
В России выступили с инициативой вернуть в силовые ведомства обращение «господин»
© Фото: ТРК Звезда, Алексей Иванов

В силовых ведомствах России может вновь появиться обращение «господин». Соответствующую инициативу председателю правительства Дмитрию Медведеву направил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Он напоминает, что в настоящее время в МВД и армии принято обращение «товарищ», тогда как в дореволюционной России к представителям жандармерии и офицерам было принято обращаться «господин».

«Данное обращение подчеркивало честь и статус служащего, его высокую роль и миссию в жизни страны. Большевики отказались от традиционного обращения, заменив его на прогрессивное "товарищ". Прошу Вас рассмотреть возможность возвращения исторической справедливости в части восстановления обращения "господин" во всех силовых и иных ведомствах», - цитирует RT просьбу Владимира Петрова.

В своей инициативе депутат отмечает, что в последние годы армия, МВД и другие силовые структуры прошли через ряд реформ и сегодня представляют собой самые боеспособные подразделения.

Статус армейского офицера или сотрудника полиции подчеркивает и тот факт, что отбор кандидатов на службу проводится самым тщательным образом, считает Петров.

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