Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до 8 апреля

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, скандально известные в качестве фигурантов дела об избиении нескольких людей, останутся под стражей до 8 апреля 2019 года.

Таким образом, суд не счел нужным удовлетворить апелляцию стороны защиты, направленную на обжалование вынесенного спортсменам приговора.

Напомним, 8 октября 2018 года в московской кофейне возник конфликт между российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и чиновником Минпромторга РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Однако перед этим спортсмены также успели избить водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате всех инцидентов на футболистов было заведено уголовное дело.