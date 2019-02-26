Божена Рынска выразила желание похоронить Малашенко рядом со своим отцом

Журналистка Божена Рынска рассказала, что хочет похоронить скончавшегося мужа, одного из основателей телеканала НТВ Игоря Малашенко, рядом со своим отцом.

Об этом она написала в одном из многочисленных постов в своей социальной сети, посвященных почившему супругу.

Игорь Малашенко - один из основателей НТВ. Помимо этого, он руководил избирательной кампанией первого президента России Бориса Ельцина. Также он возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост президента в 2018 году. В понедельник, 25 февраля, СМИ опубликовали новость о его смерти в Испании.