Российские подлодки класса «Лада» впечатлили американских военных экспертов

Российские подлодка класса «Лада» заинтересовали американских военных экспертов. Они сошлись во мнении, что эти субмарины превосходят по своим показателям как знаменитые «Варшавянки», так и зарубежные аналоги. Автор статьи в издании National Interest отметил, что подлодка стала вдвое тише, а за счет воздухонезависимого двигателя она может автономно находиться под водой до 45 суток.

Необходимость всплывать, чтобы подзарядить батареи, была одним из основных недостатков подлодок проекта «Варшавянка». Теперь же благодаря оснащению анаэробной силовой установкой субмарины проекта «Лада» смогут автономно находиться под водой от 20 до 45 суток. Более того, подобный двигатель практически бесшумный, поэтому подлодка становится менее заметной для сонаров противника. Американские эксперты отметили и другое существенное преимущество: силовая установка использует водород, который вырабатывается из дизельного топлива для генерации электричества, в то время как зарубежные аналоги используют запасы этого водорода, загруженные заранее.

Пока первые спущенные на воду субмарины этого проекта - «Санкт-Петербург» и «Кронштадт» - оснащены обычными дизель-электрическими силовыми установками и проходят испытания.

«Лада» обладает меньшим водоизмещением, чем «Варшавянка». Субмарина этого класса вооружена крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ», зенитным комплексом «Игла» и торпедами. Максимальная глубина погружения - 350 метров. Экипаж - 35 человек.