В сургутском аэропорту разъяснили ситуацию с выпавшим из люльки ребенком

Сотрудники аэропорта Сургута стали свидетелями несчастного случая с участием пассажиров авиакомпании «Победа». Ранее стало известно, что после рейса DP-501 Махачкала - Сургут бортпроводник компании выронил младенца из люльки, которую нес по трапу.

К счастью, инцидент произошел на последних ступенях трапа, однако падение было болезненным.

Как выяснилось из объяснений сотрудников авиакомпании, бортпроводник захотел помочь одной из пассажирок. У женщины на руках было двое детей и множество сумок.

«На моей смене было. Там все в кучу. И мама, которая доверяет чужому человеку ребенка, не пристегнутого в переноске, и стюард, который помог маме, но в то же время торопился смениться с рейса и не знал, что ребенок не пристегнут и может выпасть, и просто, как говорится, ему не повезло. Человек реально хотел помочь, а вышло как вышло. Надо было сумки брать и помогать нести», - высказал «Звезде» свое мнение сотрудник аэропорта.

После случившегося малышку доставили в кабинет врача-терапевта аэропорта Сургут. Осмотрев ее, медик приняла решение о госпитализации. Грудничка доставили в одну из местных клиник.

В результате падения на бетон ребенок сломал нос и получил травмы лица и головы.

В пресс-службе перевозчика выразили сожаление и пообещали взять на себя все расходы по дальнейшему лечению девочки.