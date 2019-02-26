Британский посол опроверг слухи о смерти Скрипалей

Британский посол в России Лори Бристоу опроверг слухи о замалчивании Лондоном смерти Сергея и Юлии Скрипаль.

«Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им», -пояснил глава дипмиссии.

Однако при этом, по словам посла, отсутствие контактов Скрипалей с российской стороной продиктовано их собственным нежеланием.

«Это их выбор», - заявил Бристоу.

Он отметил, что в случае обоюдного желания сторон Великобритания не станет препятствовать встрече Скрипалей с представителями российской стороны. Посол заявил, что в данный момент они «находятся в безопасном месте». Его цитирует «Интерфакс».

Сергей и Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России. По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике.