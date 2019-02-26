Российский музыкант Сергей Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

«К общественному совету при комитете Госдумы по культуре присоединились митрополит Тихон, писатель Евгений Водолазкин, артист Эдгард Запашный и музыкант Сергей Шнуров», - говорится в сообщении.

В январе был утвержден первый состав общественного совета.

В списках его участников спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер Карен Шахназаров, рок-музыкант Андрей Макаревич и многие другие видные деятели отечественной культуры.