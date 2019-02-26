Момент столкновения пассажирского автобуса со столбом в Москве попал на видео

Вечером воскресенья, 24 февраля, на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием рейсового автобуса. На проспекте Андропова он снес мачту городского освещения.

В официальном Twitter Центра организации дорожного движения Москвы опубликовано видео инцидента с камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как небольшой легковой автомобиль совершает резкий маневр, в результате которого автобус меняет траекторию движения и въезжает в столб. Сообщается, что троим пострадавшим при столкновении оказана медицинская помощь.

Ранее телеканал «Звезда» также публиковал кадры с места происшествия. На них показан поврежденный автобус, невольно ставший участником ДТП.