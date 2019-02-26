Opel объявил о возвращении на российский рынок
В прошлом году концерн Opel вошел на авторынок Украины, благодаря чему рассчитывает к 2021 году утроить объемы продаж в регионе.
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Автомобили марки Opel вновь появятся на российском рынке. Соответствующее решение принято руководством французского автогиганта Peugeot-Citroen, которому принадлежит немецкий концерн.
О стремлении отвоевать ранее утраченные позиции в сфере продаж заявил председатель правления Peugeot-Citroen Карлос Таварес.
Он озвучил перспективные планы компании во время презентации ее финансовых достижений за минувший год.
«Решение о возвращении на российский рынок является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках», - цитирует РИА Новости заявление Тавареса.
Аналитики компании уверены, что возвращение в Россию укрепит позиции группы в Евразийском регионе и позволит нарастить количество новых клиентов.