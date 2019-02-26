Opel объявил о возвращении на российский рынок

Автомобили марки Opel вновь появятся на российском рынке. Соответствующее решение принято руководством французского автогиганта Peugeot-Citroen, которому принадлежит немецкий концерн.

О стремлении отвоевать ранее утраченные позиции в сфере продаж заявил председатель правления Peugeot-Citroen Карлос Таварес.

Он озвучил перспективные планы компании во время презентации ее финансовых достижений за минувший год.

«Решение о возвращении на российский рынок является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках», - цитирует РИА Новости заявление Тавареса.

Аналитики компании уверены, что возвращение в Россию укрепит позиции группы в Евразийском регионе и позволит нарастить количество новых клиентов.