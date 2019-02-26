График движения поездов по фиолетовой ветке московского метро восстановлен
Ранее по техническим причинам был увеличен интервал движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии.
© Фото: Roman Denisov Russian Look, Globallookpress
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена введено в график.
Об этом на страницах своего Twitter сообщила пресс-служба московской подземки.
Ранее стало известно, что по техническим причинам поезда на фиолетовой ветке движутся с увеличенными интервалами.
Из-за этого на перронах некоторых станций скопилось большое количество пассажиров.