График движения поездов по фиолетовой ветке московского метро восстановлен

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена введено в график.

Об этом на страницах своего Twitter сообщила пресс-служба московской подземки.

Ранее стало известно, что по техническим причинам поезда на фиолетовой ветке движутся с увеличенными интервалами.

Из-за этого на перронах некоторых станций скопилось большое количество пассажиров.

