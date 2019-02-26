СК РФ возбудил уголовное дело после подрыва на мине автобуса с гражданскими в Донбассе

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту подрыва на мине гражданского автобуса в Донбассе.

По данным ведомства, ВСУ и Нацгвардия Украины произвели минирование на участке автодороги Н20 Славянск - Донецк - Мариуполь перед КПП ДНР «Еленовка». 23 февраля 2019 года в данном направлении двигался автобус с гражданскими лицами. Произошел взрыв мины, в результате которого погиб водитель, а пассажиры, мужчина и женщина, получили ранения; женщина впоследствии скончалась.

СК РФ инициировал уголовное дело по статье о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации.

Ранее СК РФ уже возбуждал уголовные дела об актах международного терроризма, в частности при трех взрывах в Донецке, прогремевших 18 февраля в непосредственной близости к резиденции главы ДНР и отелю, где проживают сотрудники СММ ОБСЕ.

Напомним, вооруженный конфликт между ополчением самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и Вооруженными силами Украины начался в 2014 году на юго-востоке страны. Решения о прекращении огня принимались неоднократно, но и по сей день они продолжают игнорироваться украинскими военнослужащими.