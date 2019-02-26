Водитель против пешехода: как действовать всем участникам движения в случае ДТП

Из-за скачков температуры в России проезжие части превращаются то в реки, то в катки. Тормозной путь даже самой легкой машины увеличивается в разы. И нередко этот фактор не учитывают ни пешеходы, ни водители. Кто будет виноват, если произойдет ДТП и всегда ли действительно прав пешеход, «Звезда» спросила у старшего инспектора ГИБДД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Андрея Мезенцева.

По словам Мезенцева, в правилах дорожного движения регламентировано, что, подъезжая к пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость. Однако в крупных городах нередко автолюбитель становится заложником ситуации, когда пешеходы идут бесконечным потоком. И вроде граждане пользуются пешеходным переходом, и все по правилам, но такая ситуация начинает раздражать автолюбителей. В таких случаях Андрей Мезенцев, рекомендует гражданам проявлять взаимоуважение - сначала водителям пропустить пешеходов, а потом последним дать дорогу автомобилистам.

«Ошибочное мнение пешеходов, что они всегда правы. Не стоит забывать про пункт 4.5 правил дорожного движения. На нерегулируемом переходе пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен», - рассказал эксперт.

При переходе дороги вне перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для водителей и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

Если произошел наезд на пешехода

Главное - оказать помощь пешеходу на месте или отвезти его в больницу. Здесь уже сам водитель должен принять это решение в зависимости от тяжести травм. А уже в больнице у автовладельца при приеме пострадавшего все равно спросят об обстоятельствах ДТП. Поэтому, несмотря на опасения, что после того как сбитого пешехода автолюбитель доставил в больницу, последний немедленно скроется, беспочвенны. Однако Андрей Мезенцев полагает, что лучше дождаться скорую, которая приезжает оперативно и сможет оказать профессиональную медицинскую помощь.

За городом пешеход должен двигаться навстречу потоку машин. В ПДД прописано наличие светоотражающих элементов на одежде. Штраф за их отсутствие, если пешеход передвигается за территорией населенного пункта, - 500 рублей.

В ГИБДД рекомендуют носить фликеры (светоотражающие элементы) на одежде в темное время суток для безопасности пешеходов вне зависимости от того, где находишься - за городом или в населенном пункте.

Водитель тоже обязан надевать одежду со светоотражающими элементами. Согласно пункту 2.3.4 правил «в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующие требованиям ГОСТ».

Как действовать, если вам бросились под колеса?

В Москве все еще, несмотря на появление видеорегистраторов, есть граждане, которые пытаются «развести» автолюбителей на деньги. Делают это довольно просто - бросаясь под колеса. И как только испуганный автовладелец выскакивает из машины, его пугают лишением прав и призывают на голову все кары небесные.

В основном концентрация таких лиц у ТЦ. Там и машины по стоимости разные проезжают, и скорость у них небольшая. Однако Андрей Мезенцев призывает сделать в данном случае все по правилам.

Чаще всего пешеходы-мошенники пугают водителей тем, что те останутся без прав, но пытаться решить ситуацию на месте не стоит. Основной совет при встрече с такими мошенниками - не идти на поводу, а звонить в ГИБДД.

Какими методами пользуются мошенники, читайте в нашем предыдущем материале.