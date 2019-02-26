ВВС Индии нанесли удары по лагерям боевиков в Джамму и Кашмире

Многоцелевые истребители Mirage 2000 ВВС Индии ударили по лагерям боевиков в Балакоте, Музафарабаде и Чакоти.

Сообщается, что в результате операции точки концентрации боевиков на пакистанской территории оказались полностью уничтожены. Министр обороны Индии проинформировал о совершенных ударах премьер-министра страны. Об этом сообщает India Today.

Авиаудар индийской стороны произошел через несколько дней после того, как экстремисты из организации «Джаиш-е-Мухаммад»* провели подрыв колонны индийской военной техники. Инцидент произошел в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир. Погибли 45 человек.

*«Джаиш-е-Мухаммад» - террористическая организация, запрещенная в России