В «Победе» объяснили инцидент с падением младенца из люльки на трапе самолета

В авиакомпании «Победа» прокомментировали инцидент с грудным ребенком, которого бортпроводник выронил из люльки. Младенец упал на бетон и получил травмы лица и головы. Сейчас он госпитализирован.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе перевозчика, девочка, находясь в люльке, не была пристегнута, о чем бортпроводник не знал.

Модой человек из числа экипажа просто хотел помочь пассажирке.

«К сожалению на рейсе Махачкала - Сургут произошел серьезный несчастный случай. Бортпроводник заметил женщину с двумя детьми. Один был у нее на руках, а другой в люльке. Помимо этого, у пассажирки было большое количество сумок. Наши сотрудники всегда стараются помогать пассажирам.

Сотрудник авиакомпании предложил свою помощь, мама дала ему люльку с маленьким ребенком. Он уже почти спустился по трапу, и ребенок выпал из люльки. К счастью, это произошло на последних ступеньках. Выяснилось, что ребенок не был пристегнут. Насколько известно мне, у него перелом носа, и более серьезных последствий, слава богу, нет.

Мы все очень близко к сердцу приняли эту историю и следим за развитием событий. Безусловно, все расходы по лечению малыша мы полностью возьмем на себя», - рассказала пресс-секретарь перевозчика Елена Селиванова.

Сейчас в отношении отечественного сотрудника авиакомпании проводится проверка. Комментариев от отраслевых контролирующих ведомств не поступало.