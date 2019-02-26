Правительство Украины введет новые правила для конкурсантов Евровидения

Украинские власти хотят изменить правила отбора участников музыкального конкурса Евровидение. Планируется, что в нем не смогут больше принимать участие исполнители, посещавшие с гастролями Российскую Федерацию.

Скандал с певицей Анной Корсун, более известной как Maruv, послужил тому причиной. Зрительское голосование определило ее в качестве победителя, который должен был представлять Украину на международной песенной арене, однако у чиновников сложилось иное мнение. Глава украинского министерства культуры потребовал не пускать Анну Корсун на Евровидение. Сама же певица заявила о нежелании становиться «битой на политической арене».

Напомним, ранее Maruv рассказала об оказываемом на нее давлении, цель которого - ее отказ от участия в конкурсе. Об этом она лично заявила на странице в своей соцсети. По словам девушки, у нее есть договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, который запрещает ей любую импровизацию на сцене и несогласованное общение с представителями различных СМИ. В итоге она отказалась от участия в Евровидении, но по собственным идеологическим соображениям.