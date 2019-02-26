На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

Поезда на фиолетовой ветке московского метро движутся с большими интервалами. Точная причина нарушения обычного движения на Таганско-Краснопресненской линии не сообщается.

«Увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Прилагаем все усилия для ввода движения в график», - сообщается в профиле метрополитена в Twitter.

Между тем пять станций Сокольнической линии метро открыли на два дня раньше. Закрытый с 16 февраля участок между станциями «Красносельская» и «Бульвар Рокоссовского» открыли 23 февраля.