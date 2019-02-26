Онищенко объяснил пользу употребления мяса для человека

Депутат Государственной думы, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, почему нормальная жизнедеятельность человека невозможна без употребления мяса. Своим мнением он поделился в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

По словам Онищенко, человек по своем природе является хищником, о чем свидетельствуют, например, зубные клыки.

«Мясо - это естественный продукт для нашего метаболизма. В среднем каждый россиянин съедает порядка 60-70 килограмм мяса в год. Животное мясо - будь то рыба, белое мясо или красное мясо, содержит примерно 20 аминокислот, которых нет в растительной пище. Они нам жизненно необходимы для развития, для нормальной жизнедеятельности. Поэтому без этого мяса обойтись нельзя», - отметил он.

Вместе с тем академик добавил, что сосиски из рациона человека изымать нельзя, поскольку в них тоже содержится мясо. Однако все зависит от ГОСТа продукта, который в данной категории насчитывается десятками.

«Есть сосиски, где содержание мяса 100-процентное, есть с меньшим содержанием. Изъять их из рациона не получится», - заключил эксперт.

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