Автобус протаранил столб после ДТП с легковушкой в Москве
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека.
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На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Как сообщили в ГИБДД, инцидент произошел на Коломенском проезде.
Уточняется, что автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего въехал в мачту городского освещения.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека. В настоящее время все подробности выясняются
На месте происшествия работают медики и сотрудники ДПС.