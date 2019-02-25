Автобус протаранил столб после ДТП с легковушкой в Москве

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Как сообщили в ГИБДД, инцидент произошел на Коломенском проезде.

Уточняется, что автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего въехал в мачту городского освещения.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека. В настоящее время все подробности выясняются

На месте происшествия работают медики и сотрудники ДПС.