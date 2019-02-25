Глава МИД Ирана подал в отставку

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил о своей отставке.

Он поблагодарил за «великодушие дорогого и смелого народа» и местных властей за последние 67 месяцев.

«Я искренне извиняюсь за неспособность продолжать службу и за все недостатки во время службы», - написал Зариф в Instagram.

При этом глава МИД Ирана в своем сообщении призвал «быть счастливыми и достойными».