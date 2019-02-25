Американский авианосец выбыл из строя на два года

Авианосец ВМС США George H.W. Bush выбыл из строя более, чем на два года - корабль прибыл на верфь Норфолка с целью планового технического обслуживания, которое продлится 28 месяцев.

Как уточняет Naval Today, авианосец уже был заведен в сухой док. При этом проводимые работы буду самыми продолжительными в истории американского флота.

О каких конкретно работах идет речь - не сообщается. Согласно данным публикации, специалистам необходимо будет произвести перезарядку ядерных реакторов и найти решение основной проблемы авианосца, которая связана с его гальюнами - уборными на корабле.

В частности, во время боевого похода George H.W. Bush в Персидский залив, на авианосце отказались работать все 423 установленных биотуалета. По данным издания, проблемы с ними появляются в среднем 25 раз каждую неделю.

Ранее представители Пентагона признались в проблеме другого американского корабля. Речь шла о том, что самый дорогой авианосец Военно-морских сил США Gerald Ford уже имеет на своем счету 20 сбоев систем запуска и посадки самолетов в ходе операций на море.