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В Кремле опровергли сообщения о якобы оправданном Путиным задержание Калви

Анастасия Евдокимова
22:48 25.02.2019
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент России счел оправданным возбуждение уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви.
В Кремле опровергли сообщения о якобы оправданном Путиным задержание Калви
© Фото: cybersecurity , twitter

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что на прошлой неделе на одной из закрытых встреч Владимир Путин якобы высказал свою позицию относительно задержания основателя Baring Vostok Майкла Калви.

«Однозначно нет. Президент констатировал факты. Никаких своих предпочтений не высказывал», - сообщил Песков.

Ранее Bloomberg сообщил, что российский лидер счел оправданным возбуждение уголовного дела против Калви. На закрытой встрече он якобы заявил, что не давал согласия на арест Калви, при этом подозрение в хищении 2,5 млрд рублей нельзя игнорировать.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви находится под арестом с 16 февраля. Вместе с ним в деле о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный» фигурирует его партнер Филипп Дельпаль.

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