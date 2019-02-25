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ДНР: ВСУ ввели танки в жилой поселок Марьинка

Анастасия Евдокимова
22:14 25.02.2019
По словам представителя ДНР, ВСУ ввели тяжелую технику в поселок под прикрытием маскировки.
ДНР: ВСУ ввели танки в жилой поселок Марьинка
© Фото: Celestino Arce, Globallookpress

В ДНР заявили, что Украина разместила танки на линии соприкосновения.

По данным представителя ДНР в СЦКК, украинские силовики разместили несколько танков в жилом районе населенного пункта Марьинка.

«Вооруженные формирования Украины выгружали с трала несколько танков непосредственно в жилом квартале города», — цитирует РИА Новости слова представителя республики.

По словам представителя ДНР, ВСУ ввели тяжелую технику в поселок под прикрытием маскировки.

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