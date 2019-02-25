ДНР: ВСУ ввели танки в жилой поселок Марьинка
По словам представителя ДНР, ВСУ ввели тяжелую технику в поселок под прикрытием маскировки.
© Фото: Celestino Arce, Globallookpress
В ДНР заявили, что Украина разместила танки на линии соприкосновения.
По данным представителя ДНР в СЦКК, украинские силовики разместили несколько танков в жилом районе населенного пункта Марьинка.
«Вооруженные формирования Украины выгружали с трала несколько танков непосредственно в жилом квартале города», — цитирует РИА Новости слова представителя республики.
По словам представителя ДНР, ВСУ ввели тяжелую технику в поселок под прикрытием маскировки.