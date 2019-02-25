Трамп выразил недовольство высокими ценами на нефть
По мнению президента США, «мир не в состоянии позволить себе скачка цен» на нефть.
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Президент США Дональд Трамп считает слишком высокими мировые цены на нефть. Об этом он написал в своем Twitter.
«Стоимость нефти становится чрезмерно высокой. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и успокойтесь. Мир не в состоянии позволить себе скачка цен - ситуация неустойчивая!», - сказано в публикации.
Напомним, в ноябре прошлого года Дональд Трамп назвал своей заслугой понижение цен на нефть на мировом рынке.