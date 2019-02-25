Maruv объяснила отказ представлять Украину на Евровидении

Украинская певица Анна Корсун, выступавшая под псевдонимом Maruv, объяснила свой отказ выступать на Евровидении-2019 от Украины. Об этом она написала в своем Instagram.

Артистка призналась, что не хочет сковывать себя кабальными условиями договора.

«Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков», - написала певица.

По ее словам, переговоры с представителями Национальной телерадиокомпании Украины длилась около семи часов и завершилась безрезультатно.

«Я – музыкант, а не бита на политической арене», - добавила артистка.

Ранее комиссия Национальной общественной телерадиокомпании Украины предложила певице договор, предполагающий ряд не самых выгодных для музыканта условий, в том числе полный запрет на выступления на территории России.

Позже артистка сообщила, что на нее оказывают давление и вынуждают отказаться от участия в международном песенном конкурсе.