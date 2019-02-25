В Риге осквернили памятник Пушкину

Неизвестные вандалы осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге. Злоумышленники отпилили у монумента трость.

Как передает ТАСС, инцидент произошел несколько недель назад, однако известно о нем стало лишь сейчас.

В данный момент «Дом Москвы» работает над восстановлением монумента. Сроки окончания работ пока не называются.

Памятник Александру Пушкину в Риге был установлен летом 2009 года, когда в мире отмечалось 210 лет со дня рождения русского поэта.

Стоит отметить, что годом ранее неизвестные уже пытались отпилить трость у монумента.

Ранее сообщалось, что в Риге на большом воинском кладбище в Зиепниеккалнсе, где похоронены тысячи советских военнопленных и сотни жертв Холокоста, неизвестные откололи кусок от гранитного памятника и разрисовали некорректными надписями постамент памятника.